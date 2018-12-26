Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

Turistler, beyaza bürünen Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadilerinde atla gezinti yaptı.

Fotoğraf: AA/Behçet Alkan

NEVŞEHİR

Kar yağışı sonrası beyaz bürünen Kapadokya'da, turistler çeşitli aktivitelerle karın keyfini çıkarıyor.

Kar yağışının ardından karla kaplanan peribacaları arasında düzenlenen atlı tura katılan turistler, Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadilerinde gezinti yaptı.

Turistler beraberlerinde getirdikleri kızaklarla peribacaları arasında kaydı, bazıları da kar topu oynadı.

Bölgede gezinti yapan Fransız turist Amina Ben Mechlia, yaptığı açıklamada, Noel tatilini Kapadokya'da geçirmek için Türkiye'ye geldiğini, kar yağışının ardından peribacaları ve doğal oluşumların çok daha ilgi çekici göründüğünü belirtti.

Birkaç gündür Kapadokya'da olduğunu aktaran Mechlia, "Kar yağışı olacağını öğrenmiştik ama bu kadar güzellik ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Hava soğuk olsa da mutlaka herkesin Kapadokya'yı görmesi gerekir. Burası çok fantastik bir yer." dedi.

Tunuslu turist Donia Hajouni ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade etti.

Bölgeye gelen turistlere eşlik eden turist rehberlerinden Hakan Özel de her mevsim farklı bir manzara yansıtarak ziyaretçilerinin beğenisini toplayan Kapadokya'nın beyazla kaplanmasının turistleri büyülediğini dile getirdi.

Özel, eşlik ettiği turist kafilesindeki çeşitli ülke vatandaşlarının bölgenin kültürel ve doğal zenginlikleri ile ilgili övgülerini kendisiyle paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Behçet Alkan