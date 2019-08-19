Euro
6.29
Dolar
5.67
BIST 100
95,286.18
Altın
1,503.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van Valisi Bilmez, Kültür Bakan Yardımcısı Dursun’un geçirdiği trafik kazasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

'Vira Bismillah' için geri sayım başladı

Yeni sezona tekne ve ağlarını onararak hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Ömer Ürer   | 19.08.2019
'Vira Bismillah' için geri sayım başladı

Düzce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni sezona tekne ve ağlarını onararak hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl orta seviyede bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Karadeniz'de yeni sezon için gözlem yaptıklarını aktaran Karakaş, "Hazırlıkların sonuna doğru geldik. Ağlarımızı ve teknelerimizi hazırladık. Bu sene palamut zayıf gibi görünüyor. Hava şartları kötü gidiyor. Aşırı rüzgar var. Düzgün bir havada denizde ne olduğunu tam tespit edemedik. Barbun balığında ise bir yoğunluk var. İstavrit, mezgit ve hamside yoğunluk var gibi görünüyor." diye konuştu.

"Sezonu umutla bekliyoruz"

Karakaş, 1 Eylül'de yeni sezonun başlayacağını dile getirerek, "Balıkçılarımızın yüzde 90'ı ağ ve tekne tamirlerini tamamladı. Sezon bugün başlasa denize inebilecek kadar hazırız. Sezonu umutla bekliyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde

Benzer haberler

'Vira Bismillah' için geri sayım başladı

'Vira Bismillah' için geri sayım başladı

Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi

Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi
Batı Karadeniz'in Efes'i: Prusias ad Hypium Antik Kenti

Batı Karadeniz'in Efes'i: Prusias ad Hypium Antik Kenti
Akçakoca'da oteller yüzde 70 doluluğa ulaştı

Akçakoca'da oteller yüzde 70 doluluğa ulaştı