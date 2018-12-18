TRABZON

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünden 15 bilim insanı, Sürat Araştırma-1 Gemisi ile Gürcistan sularında 10 gün süreyle hamsi varlığını araştıracak.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE), balıkçılık faaliyetlerinin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Karadeniz'de akustik yöntemlerle, ekonomik öneme sahip pelajik balık türlerinin stok tahminine yönelik çalışma yürütüyor.

Çalışma kapsamında hamsi, istavrit ve çaça inceleniyor ve bu türlere ait biyolojik özellikler, göç davranışları ve yaşam döngüleri değerlendiriliyor.

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Karadeniz Çalışma Grubu aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığından SUMAE'nin Gürcistan sularındaki hamsi stoklarını araştırması için teknik destek istedi.

Bu amaçla SUMAE, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünden 15 bilim insanı ve gemi personeli, dün SUMAE'ye ait Sürat Araştırma-1 Gemisi ile Gürcistan'da 10 gün süreyle araştırma yapmak üzere yola çıktı.

Gemi Batum'a ulaştığında 3 kişilik Gürcü bilim insanı da araştırma ekibine katılacak.

Yetkililer, göç eden bir balık olması dolayısıyla Türkiye ve Gürcistan arasında paylaşılan balık durumunda bulunan hamsinin stokları hakkında detaylı bilgiye ulaşılması bakımından Gürcistan sularında çalışma yapmanın önemli olduğunu belirtti. Araştırmanın bakanlık tarafından yurt dışında yapılan balıkçılık araştırma seferi olması nedeniyle de büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Muhabir: Duygu Avunduk