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'Vatanımız için canımızı seve seve veririz'

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 2 Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç, Adıyaman'da tedavisinin ardından babaevine getirildi.

Kemal Karagöz   | 10.08.2019
'Vatanımız için canımızı seve seve veririz'

Adıyaman

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 2 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç, Adıyaman'da tedavisinin ardından babaevine getirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Güleç, Bahçecik Mahallesi'ndeki babaevinde, vatandaşların "geçmiş olsun" dileklerini kabul etti.

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pençe 2 Harekatı'nda görevlendirildiği Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralandığını söyledi.

Yaklaşık bir aydır bölgede görevli olduğunu anlatan Güleç, şöyle konuştu:

"O bölgede olmamızın sebebi, terör örgütü PKK ve onlara destek veren unsurları ve bulundukları hücre ile sığınakları yok etmekti. Allah'a çok şükür ki temizliyoruz. Vatanımız için canımızı seve seve veririz. Kendimizden yana kuşkumuz yok. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza operasyonda bize destek verdiği için minnettarız. Kendisinden razıyız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Yaralandıktan sonra helikopterle tedavisi için sahra hastanesine getirildiğini ifade eden Güleç, babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle, yaralandığını ailesine haber vermediğini kaydetti.

Güleç, sağlığına tam anlamıyla kavuşmasının ardından yarım kalan görevini tamamlamak istediğini dile getirerek, "Milletim bizlere dua ediyor. En kısa zamanda iyileşip görevime dönmek, arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Teröristleri bitirmek istiyoruz. Kimsenin artık anası ağlamasın. Kimse vatanımıza göz dikemez." dedi.

Baba Nevzat Güleç ise vatanı için her şeyi göze aldığını belirterek, "Benden yana bir sıkıntı yok. Çok şükür, yaralandı ama evine geldi. İyileştikten sonra hemen görevinin başına dönecek." ifadelerini kullandı.

Terörün biteceğini söyleyen Güleç, "Çocuklarımızın arkasından daha çok üzülmemek için terörün bitmesi gerekiyor. Bu da hükümetimizin desteğiyle olacak. Gençlerimiz ve vatan sağ olsun." diye konuştu.

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