'Ölümlü trafik kazası oranı yüzde 35 azaldı'
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "2018'e göre 2019'da ölümlü trafik kazalarında yüzde 35 gibi çok ciddi bir düşüş yakaladık. Bunda hepimizin emeği var." dedi.
Çankırı/Bursa
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çankırı'da katıldığı trafik uygulamasında, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Yardımcısı Ersoy, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Çankırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde, trafik uygulamasına katıldı. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ersoy, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve rüzgar gülü hediye etti.
Türk Kızılay Çankırı Şubesi tarafından hazırlanan lokum ve sodayı ikram eden Ersoy, sürücü ve yolculara iyi bayramlar diledi.
Ersoy, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Çankırı'daki denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.
Bakanlık olarak bir dizi tedbirler alındığını anlatan Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmemiz için bir dizi tedbirler aldık. Bugün ben burada hem bu tedbirlerin uygulanmasını gözlemlemek hem de değerli vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar dilemek maksadıyla Çankırı'yı ziyaret ediyorum. El birliğiyle daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmemiz için tedbirlerin uygulanmasına gösterilen titizliği, memnuniyetle gördük. Ülkenin her noktasında böyleyiz." dedi.
Ersoy, Bakanlık olarak, bayramın huzurlu geçmesi için görevde olacaklarını belirterek, "Bayram sürecinde böyle olacak. Yaklaşık 9 bin 180 ekip ve 17 bin personelle sahalarda denetim noktalarındayız. Tatil öncesi ve sonrasıyla birlikte 116 bin personelimiz aynı hassasiyetle görev yapacak." diye konuştu.
Alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:
"Hem alınan önlemler hem de başta basınımız olmak üzere sivil toplum kuruluşları, halkımızın samimi sahiplenmesi ve desteklemesiyle toplumumuzda trafik kazalarına karşı ciddi bir farkındalık oluştu. 2018'e göre 2019'da ölümlü trafik kazalarında yüzde 35 gibi çok ciddi bir düşüş yakaladık. Bunda hepimizin emeği var. Görevleri başında olan tüm ekiplerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ağız tadıyla huzurlu bir bayramı, kazaların az olduğu bir bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşarız."
Ersoy, daha sonra Ilgaz ilçesindeki trafik denetlemelerine katılmak üzere, Çankırı'dan ayrıldı.
"Ölümlü kaza oranlarında ciddi düşüş var"
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, emniyet ve jandarma yetkilileriyle Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl'deki polis yol uygulama noktasında alınan trafik tedbirlerini inceledi.
İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince 7 günlük bayram trafik tedbiri aldıklarını belirterek, kazaları en aza indirmek istediklerini söyledi.
Bütün ekiplerle trafik güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden İnce, şöyle konuştu:
"64 bin ekip ve 116 bin personelle bu bayram boyunca sahalarda olacağız. Vatandaşlarımızın trafik kazalarını yaşamaması, daha güvenli seyahat etmelerini ve tatillerini daha huzurlu geçirmelerini sağlamak için tedbirler alıyoruz. Emniyet ve jandarma müfettişlerimiz yine görev yapıyor olacak. Otobüs denetimlerini artırdık, sivil denetimler koyduk otobüslerde. Almış olduğumuz tedbirler çerçevesinde 'Yaşam Tüneli' adlı projemiz var. Birçok ilimizde bu yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz."
"Alınan tedbirlerin sonuçları pozitif olmaya başladı"
İnce, duyarlı vatandaşların kendilerini trafikte çok büyük katkılar sağladığını, İstanbul-İzmir Otoyolu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kampanya başlattığını vurgulayarak, "Kemerin ses getirsin' kampanyası. Biz de bu kampanyayı İçişleri Bakanlığı olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın uyarıcı konumda olması, farkındalık oluşturması amacıyla onları da bu işin içine katarak böyle bir kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız kazaları en aza indirmek, hatta hiç olmamasını sağlamak. Alınan tedbirlere riayet edildikçe de sonuçları pozitif olmaya başladı. Son dönemde özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş var." diye konuştu.
Muhterem İnce, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmeyi temenni ettiklerini bildirdi.
Yetkililerden trafik denetimleri hakkında bilgi alan İnce, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşarak, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi verdi, çocuklara da kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.