Euro
7.43
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,726.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van'da polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı

Van Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bahçede oynarken devriye gezen ekip aracını görerek eve kaçan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı ziyaret edip bayramını kutladı.

Necat Hazar   | 25.05.2020
Van'da polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı

Van

Van Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bahçede oynarken devriye gezen ekip aracını görerek eve kaçan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı ziyaret edip bayramını kutladı, oyuncak hediye etti.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran ekipler, cadde ve sokaklarda yaptıkları anonslarla vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi mahallesinde devriye gezen ekipler, evinin bahçesinde oynarken ekip aracını gören ve korkarak eve kaçan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı fark etti.

Gülümseten görüntüler üzerine minik çocuğun gönlünü almak için evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, babasıyla kapıyı açan Kemal'e oyuncak hediye etti, bayramını kutladı.

Aile üyeleriyle de bayramlaşıp bir süre sohbet sohbet eden polisler, çocukla vedalaşarak evden ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 830'a yükseldi
Tokyo metropolü ve Hokkaido'da OHAL kaldırıldı
Son 24 saatte Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi: Katar-Türkiye ilişkilerini muhafaza etmek için her türlü çabayı göstereceğiz

Benzer haberler

Van'da polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı

Van'da polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı

Ankara'da kontrol noktasında trafik kazası: 5'i polis 7 yaralı

Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Kovid-19'la mücadelenin kahramanları aileleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı

Kovid-19'la mücadelenin kahramanları aileleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı
Bayramda çocuklara şeker yerine renkli maske verecekler

Bayramda çocuklara şeker yerine renkli maske verecekler
Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi

Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi