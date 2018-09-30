Van'da 'kuş' festivali

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Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen "Doğu'nun Kanatları Van Erçek Gölü 8. Flamingo Festivali" başladı.

"Doğayı Koruyorum Kuşları Seviyorum" temasıyla Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce desteklenen festivali izlemek için sabah erken saatlerde Karagündüz Mahallesi'ne gelen vatandaşlar, Erçek Gölü sahilinde oluşturulan gözlem istasyonlarında flamingo ve diğer kuş türlerini dürbünlerle izleme fırsatını yakaladı.

Karagündüz Mahallesi sakinlerinin festival alanında Van kahvaltısı ikram ettiği davetliler, ardından festival alanında düzenlenen etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik alanında sahne alan Troyka Anadolu Kartalları grubunun "Dans Kardeşliği Doğu'nun Kanatlarında Buluşuyor" gösterisi büyük ilgi gördü.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kuş gözlem alanında yaptığı konuşmada, bölgede acı ve gözyaşının yerini güzel etkinliklere bıraktığını belirterek, "Bu güzel fırsatları heba etmemek adına, önümüzdeki yerel yönetimlerin önemini iyi bilmemiz gerekiyor. Biri imar ediyor, öbürü yıkıyor. Biri inşa ederken, öbürü bombalıyor. Biri sevgi, öbürü kin ve nefret diyor. Biri kardeşlik, öbürü düşmanlık diyor. Bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermememiz lazım." dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de Erçek Gölü'nün Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 453'e yakın kuş türü bulunduğuna işaret eden Öztürk, "Bunlardan 232'sini Erçek Gölü'nde görme imkanımız var. Dolayısıyla bugün de sabahın erken saatlerinde Erçek'te 8'incisini düzenlediğimiz festivaldeyiz. Flamingoların, allı turnaların görsel şovunu görmeye geldik. Şu anda burada flamingoların görsel şovunu izleyebiliyoruz. Buradaki amacımız kuş cennetini tüm Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, göstermek, farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

"1991'den bu yana flamingo ile ilgili araştırmalar yapıyoruz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, üniversite olarak festivale katkı sunduklarını ve bilimsel olarak desteklediklerini kaydetti.

Erçek Gölü'nde en az 232 kuş türünün yaşadığını, ancak bunların içerisinde görsel olarak en dikkat çekicilerinden birinin flamingo olduğunu vurgulayan Adızel, "Biz bu yüzden flamingoyu ön plana çıkardık. 1991'den bu yana flamingo ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu uğraşın sonucunda bugün çok güzel bir noktaya geldik. Ürettiğimiz bilgiyi halka ve vatandaşa indirdiğimiz için çok mutluyuz. İlimizin turizmi çeşitlendi, kuşlarımız ciddi anlamda koruma altına alındı ve buradaki vatandaşımızda da ciddi bir farkındalık oluştu. Bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi.

Programa, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, akşam düzenlenecek "Van Oturma Gecesi" ve Ünal Zorer konseriyle sona erecek.

Muhabir: Önder Altınal