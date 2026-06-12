Sıfır Atık Vakfı'nın açıklamasına göre, konferans COP31 hazırlıkları kapsamında önemli temaslara ve üst düzey görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, yürüttüğü diplomasi trafiğinde iklim finansmanından döngüsel ekonomiye, yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolünden uygulama odaklı çözümlere kadar pek çok başlıkta temaslarda bulundu.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin küresel vizyonunu anlatan Ağırbaş, Türkiye'nin COP31 önceliklerini uluslararası paydaşlarla paylaşırken, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve insan odaklı iklim eylemi başlıklarını küresel gündeme taşıdı.

COP31 sürecine ilişkin yol haritasının şekillendiği konferansta, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda ortaya konulan ortak iradenin küresel iklim eylemi açısından taşıdığı önem de ortaya çıktı.

"Sıfır Atık Hareketi'nin önümüzdeki süreçteki yol haritasını paydaşlarımızla tartışıyoruz"

Ağırbaş, Bonn temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, COP31'e giden yolu değerlendirdiklerini, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğündeki toplantılarda Türkiye'nin vizyonunu dünyaya anlattıklarını aktardı.

Konferansta Sıfır Atık Forumu'na da katılan yüzlerce insan olduğunu belirten Ağırbaş, "Bir yanda Sıfır Atık Forumu'nun değerlendirmesini yaparken bir yandan da COP31 bağlamındaki hazırlıkları anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde başlatmış olduğumuz Sıfır Atık Hareketi'nin önümüzdeki süreçteki yol haritasını paydaşlarımızla tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları ile Marakeş Ortaklığı Toplantısı'na katılan Ağırbaş, Antalya'da şekillenecek ortak Eylem Gündemi'ne yönelik beklentileri ve yeni işbirliği fırsatlarını masaya yatırdıklarını, dünyaya model olan sıfır atık vizyonunun ve COP31 hedefleri doğrultusunda işbirliklerini güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiklerini, uygulama odaklı çözümlerin güçlendirilmesinin Antalya'daki COP31 sürecinin temel yaklaşımını oluşturduğunu kaydetti.

Kurum'un öncülüğünde, G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında da yer alan Ağırbaş, toplantıda COP31 yolculukları doğrultusunda çok taraflı işbirliği süreçlerinin ele alındığını vurguladı.

COP31 hazırlıkları ve stratejik hedefler masaya yatırıldı

Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS) temsilcileriyle de bir araya gelen Ağırbaş, iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için adil ve erişilebilir finansman mekanizmalarının önemine dikkati çekti. Görüşmede, COP31 süreci kapsamında iklim finansmanına yönelik ortak yaklaşımlar ve işbirliği alanları ele alındı.

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Etkinliği kapsamında düzenlenen "İklim Eylemi Gündemi'nde İlerlemenin Kanıtı" başlıklı oturumda da konuşan Ağırbaş, iklim hedeflerinin ancak sahada somut uygulamalarla desteklendiğinde anlam kazanacağını vurguladı.

Konferans kapsamında Avrupa Birliği heyetiyle gerçekleştirilen üst düzey oturumda ise COP31 hazırlıkları ve stratejik hedefler masaya yatırıldı. Görüşmede çevre politikaları, döngüsel ekonomi uygulamaları ve iklim diplomasisi alanlarında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Ağırbaş, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye ve yeşil bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bonn temasları kapsamında ayrıca Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) tarafından düzenlenen Daring Cities etkinliğine de katılan Ağırbaş, yerel yönetimlerin iklim dönüşümünün en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve beraberindeki heyetle de bir araya gelen Ağırbaş, COP31 hazırlıkları doğrultusunda çok taraflı iklim diplomasisinin geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede emisyon azaltım politikaları, iklim finansmanının etkinleştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınırken, COP31 sürecinde önceliklendirilecek ortak eylem alanları üzerinde duruldu.

Ağırbaş, iklim müzakerelerinin önemli aktörlerinden biri olan Çevresel Bütünlük Grubu (EIG) temsilcileriyle ve iklim krizine karşı savunmasız coğrafyaları temsil eden Az Gelişmiş Ülkeler Grubu ile de görüştü.

Latin Amerika ve Karayipler Grubu ile görüşmede ise COP31 hedefleri doğrultusunda biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması adına atılacak kararlı adımlar masaya yatırıldı.

Bonn'daki Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı ofisine gerçekleştirilen ziyarette ise yerel yönetimlerin iklim hedeflerine ulaşılmasındaki rolü ile işbirliğini daha da ileri taşıyacak ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Sürdürülebilir enerji dönüşümü alanında öncü çalışmalar yürüten Sustainable Energy for All temsilcileriyle görüşmede döngüsel ekonomi uygulamalarını destekleyen temiz enerji çözümleri ve bu alandaki devlet dışı aktörlerin katılımını güçlendirecek stratejik işbirliği mekanizmaları ele alındı.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Sekreteri Yasmine Fouad ile de bir araya gelen Ağırbaş, görüşmede toprakların korunması, çölleşmeyle mücadele ve sürdürülebilir arazi yönetimi kapsamında uluslararası düzeyde yürütülebilecek ortak çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti.

Ağırbaş'ın, BM Gönüllüleri Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette de 2026 Uluslararası Gönüllülük Yılı kapsamındaki çabaların nasıl uyumlu hale getirilebileceği ele alındı.