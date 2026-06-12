TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uluslararası zirvelerde en yüksek sesle Filistin meselesini, orada yaşanan soykırımı dile getiren bir lider olduğunu belirtti.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesini en yüksek, gür sesle dile getiren liderdir TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uluslararası zirvelerde en yüksek sesle Filistin meselesini, orada yaşanan soykırımı dile getiren bir lider olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi" kapsamında "Gazze ve Medya" oturumu yapıldı.

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gazze'nin 7 Ekim 2023'ten itibaren yalnızca bir soykırım coğrafyası olmakla kalmadığını, aynı zamanda küresel medya düzeni, iletişim sistemi ve habercilik anlayışının sorgulanmasına imkan tanıyan bir sınav kağıdına dönüştüğünü söyledi.

Özellikle uluslararası ve batılı medyanın Gazze konusunda manipülasyon, dezenformasyon ve çifte standart temelli bir habercilik anlayışı benimsediğini dile getiren Sobacı, "Medya, tabiri caizse uluslararası medya bu operasyonu çekti. Fakat bu operasyonu çekerken uygun bir toplumsal zeminden beslendi. Uluslararası medya bu manipülasyonu, dezenformasyonu yaparken üzerine yükseldiği bir toplumsal zemin var. Bu toplumsal zemini oluşturan dinamikleri kavrayabilirsek meseleye daha bütüncül bir şekilde, Gazze'deki soykırıma daha bütüncül bir şekilde bakabilme imkanını da yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sobacı, sosyal medya kültürünün acıyı görünmez kıldığını, algoritmalar aracılığıyla kusursuz yaşamların öne çıkarıldığını ve böylece toplumsal acının sistematik biçimde dışlandığını anlattı.

Acıyı ciddiye almanın, Gazze'deki soykırımda katledilen insanların acısı için sorumluluk hissetmenin bugün çok daha zor bir hale geldiğini belirten Sobacı, "Onun yerine algofobi bu toplumu karakterize ediyor. Yani acı çekmeye veya acı çekmeye yol açacak olaylara karşı bir korku duyma hali. Bu durumda siz hayatınızdan Gazze'deki soykırımı, açlığı, yoksulluğu, zorunlu göçleri bir kenara bırakıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sobacı, Gazze'de yaşananların yalnızca rakamlar ve istatistikler üzerinden değerlendirilmesinin insani boyutu görünmez kıldığına dikkati çekerek, Batı medyasının da bu noktada "bilinçli körlük" sergilediğini dile getirdi.

Sobacı, "Batı medyası Gazze meselesine karşı dil üzerinden bir iktidar inşa etmeye çalışıyor. Bir söylemsel tahakküm ortaya koymaya çalışıyor. Yani Gazze meselesini hangi kavramlarla anlatacağınızı, kimi terörist kimi mağdur göstereceğinizi kimi meşru aktör sayacağınızı belirlemeye çalışan bir iktidardan bahsediyorum." diye konuştu.

Uluslararası medyanın Gazze konusunda dil üzerinden "semantik şiddet" uyguladığını belirten Sobacı, Batı medyasının İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını "çatışma", "operasyon" ve "meşru müdafaa" gibi kavramlarla haberleştirdiğini, "işgal" ve "soykırım" ifadelerinden kaçındığını söyledi.

Bazı haberlerin dilinde failin gizlendiğini ifade eden Sobacı, Filistinlilere ilişkin kayıpların "hayatını kaybetti" şeklinde aktarılırken, İsrail tarafındaki ölümlerde doğrudan failin işaret edildiğini dile getirdi.

Sobacı, sosyal medya platformlarının da "hassas içerik" gerekçesiyle görüntüleri sınırlandırdığını, bunun sonucunda uluslararası kamuoyuna sterilize edilmiş bir savaş görüntüsü sunulduğunu anlattı.

"Medya üzerinden de soykırımın gerçekleştiği, şiddetin gerçekleştiği bir gerçeklikle muhatabız"

Toplumların yaşanan acıya karşı duyarsızlaştırılmaya çalışıldığını anlatan Sobacı, "Biz böylesi çok katmanlı, çok boyutlu, askeri boyutlu olan ama dil üzerinden de medya üzerinden de soykırımın gerçekleştiği, şiddetin gerçekleştiği bir gerçeklikle muhatabız. O yüzden gerek Anadolu Ajansı'mız gerekse TRT aslında semantik konfor alanlarını bozmak için mücadele veriyor." dedi.

Sobacı, Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşuna değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında tüm uluslararası zirvelerde en yüksek, gür sesle Filistin meselesini, orada yaşanan soykırımı dile getiren bir liderdir. Onun liderliğinde Türkiye, dış politikada tüm diplomatik kanalları, mekanizmaları harekete geçiren bir ülkedir. Türkiye, bireysel anlamda protestolarını yapan, 1 Ocaklarda ve diğer ara dönemlerde boykotunu yapan, satın almamayı yapan bir ülkedir. Ama işin başka bir boyutu daha var. İşte medya boyutunda bir güçlü haberleştirme ama faili ortaya çıkaran bir güçlü haberleştirme boyutu var. Bunun için mücadele eden TRT ve Anadolu Ajansı bunun için vardır."