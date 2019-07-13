Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Burcu Çalık   | 13.07.2019
Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çaldıran ilçesinde süren operasyonlar kapsamında hava harekatı icra edildiği bildirildi. 

Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düğününü yapamadan PKK saldırısında şehit oldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Büyükelçi Kılıç, Washington Post'ta PKK propagandasını mektupla eleştirdi

Büyükelçi Kılıç, Washington Post'ta PKK propagandasını mektupla eleştirdi
2019'da 64 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

2019'da 64 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
'Öyle çocuk yetiştireceklerine taş yetiştirselerdi'

'Öyle çocuk yetiştireceklerine taş yetiştirselerdi'