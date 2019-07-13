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Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü.

Ali Rıza Akkır   | 13.07.2019
Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü

Muğla

Muğla'daki orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü.Ekiplerin gece gündüz müdahalesiyle tamamen söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bir mezarlık zarar gördü, bazı yaban hayvanları da telef oldu. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )

Dalaman'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde üç gün önce çıkan yangına 20 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Fethiye ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin gece gündüz müdahalesiyle tamamen söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bir mezarlık zarar gördü, bazı yaban hayvanları da telef oldu.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiği, sosyal medyada yer alan terör bağlantısı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta çıkan yangın Fethiye’ye sıçramış, dün kontrol altına alınmıştı.

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