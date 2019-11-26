Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğünün 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 22-25 Kasım tarihlerinde 43 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 278 şüpheli gözaltına alınırken, 28 kilo 932 gram uyuşturucu, 4 bin 709 uyuşturucu hap, 7 kök kenevir, 20 tabanca ve 97 mermi ile 18 bin 700 lira ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.