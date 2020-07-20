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Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 338 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 20.07.2020
Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 512 kilogram esrar, 72 kilogram eroin, 165 kilogram metamfetamin, 21 kilogram bonzai, 500 gram afyon sakızı, 455 bin kök kenevir ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3 bin 338 kişi yakalandı, ruhsatsız 43 tabanca ve tüfeğe el koyuldu.


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