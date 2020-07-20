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Şanlıurfa'daki orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü

Harran Üniversitesi yerleşkesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alanın zarar gördü.

Mehmet Fatih Aslan   | 20.07.2020
Şanlıurfa'daki orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki ormanlık alana sıçradı. 

Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangına havadan 1 helikopter, 1 uçak, karadan itfaiye ekipleri, 3 polis TOMA'sı, çevre illerden gelenlerin de aralarında bulunduğu 13 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 150 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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