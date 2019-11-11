ÜSİMDER üyeleri Ömerli'de fidan dikti
Üsküdar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" kampanyasına destek verdi.
İstanbul
Üsküdar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" kampanyasına destek verdi.
USİMDER Başkan Yardımcısı Cevat Boran konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada '' 'Fidan dik orman olsun, yaşanılacak yurdun olsun' sloganıyla biz de bu kampanyaya destek vermek için buradayız. 10 bin fidanı toprakla buluşturmak için öğrencilerimizle buradayız. Devletimizin yanındayız, yeşili ve doğayı seviyoruz. Peygamber efendimizin dediği gibi 'Son gün dahi kalsa, öleceğini son dakika bile bilsen muhakkak o elindeki fidanı dik' düsturuyla yaşam sürüyoruz'' dedi.
Üsküdar'da eğitim veren tüm İmam Hatip Okullarını temsilen, Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi ve Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürlerinin görevlendirmesiyle 12 öğretmen ve 120 öğrenci 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.