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Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

Enes Kaplan   | 11.11.2020
Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Ankara

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.


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