Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.
Ankara
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter'dan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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