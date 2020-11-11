Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet
Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Ankara
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