Euro
9.27
Dolar
7.88
BIST 100
1,284.40
Altın
1,863.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İsmet Karakaş   | 11.11.2020
Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara
Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısında dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le hemşehrileri gurur duyuyor
Kovid-19'un genetik kodunda 'gizlenmiş' bir gen keşfedildi
AB'den BioNTech-Pfizer'la aşı alım sözleşmesi
İran'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 836 bini geçti

Benzer haberler

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet