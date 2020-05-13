Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.
Uşak
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Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Mayıs'tan itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı, maskesiz çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, kararın vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.