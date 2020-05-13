Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.

Mehmet Çalık   | 13.05.2020
Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Uşak


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Mayıs'tan itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı, maskesiz çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. 

Açıklamada, kararın vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu
Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bini geçti

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu

TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti

ABD'nin başkenti Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı
Çin'in Cilin şehrinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi

Çin'in Cilin şehrinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi
Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı