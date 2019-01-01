Ünlülerin yolu 2018'de adliyeden geçti

Müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimleri, 2018 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.

İSTANBUL - Murat Kaya

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, müzik, sahne ve spor dünyasından birçok ünlü isimin yolu, boşanma, tehdit, kaza, hakaret, örgüt üyeliği gibi nedenlerle İstanbul'daki adliyelerden geçti.

Yeni yılda yolu adliyeye düşen ilk ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ, 3,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi Erdal D. hakkında açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 Ocak'ta müşteki olarak ifade verdi.

Sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, "Arif V 216" isimli filmindeki bazı sahnelerin, "uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği" iddiasıyla, filmin senaristi, yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz hakkında 9 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.

Seren Serengil 3 gün hapiste kaldı

Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil, karara uymadığı gerekçesiyle 3 gününü cezaevinde geçirdi.

Bir televizyon programında aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşma yapan Serengil ile ilgili, Ergen'in İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nin "ret" kararına itiraz ettiği İstanbul 11. Aile Mahkemesi tarafından, 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına hükmedildi.

Gerekçeli kararın yazılmasının ardından 3 Şubat sabahı avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serengil, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Bakırköy Cezaevi'ne gönderildi. 3 gün cezaevinde kalan Serengil, 5 Şubat'ta tahliye oldu.

Kaynarca'ya kaçak su cezası

Geçen yıl Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Dusco Tosic hakkında, 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 25 Ekim 2017'de ifadesine başvurduğu Tosic ile ilgili suç unsurları oluşmadığından mart ayında takipsizlik kararı verdi.

İSKİ ekiplerince yapılan denetimde Bebek Koyu'na bağlı teknesinde kaçak su kullandığı iddiasıyla yargılanan oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Mart'taki duruşmada, "karşılıksız yararlanma" suçundan 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan diğer sanık Bünyamin Bilgeoğlu ise aynı suçtan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

Caner Erkin'e "küfür" davası

Şarkıcı Atilla Taş, gazetecilerin de olduğu 28 sanıkla birlikte yargılandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında, 8 Mart'ta verilen kararla, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Yargılama sırasında 14 ay boyunca tutuklu kalan ve 24 Ekim 2017 tarihli duruşmada tahliye edilen Taş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesince cezasının onanmasının ardından 9 Kasım'da, cezasının infazı için yeniden cezaevine gönderildi.

2017'de Asena Erkin ile boşanmasıyla gündeme gelen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında gerçekleşen maçta, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla soruşturuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Mart'ta hazırlanan iddianamede Erkin'in, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 23 Ekim tarihli duruşmasında Erkin hakkında, takım arkadaşı Tolgay Arslan'ın, "Caner'in ağzından küfür duymadığı" yönünde beyanda bulunması sonrası beraat kararı verildi.

Eski Fenerbahçeli futbolcuya hapis

Oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Emine Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandı. Özür dilediği Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi sonrası Şekerci'nin İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde davası, 15 Mart'ta düşürüldü.

Kadıköy'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan eski Fenerbahçeli milli futbolcu Erdi Demir, Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'taki duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Ferhat Tunç'un, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul 36. Ağır Ceza Makemesi'nde yargılandığı davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılması istendi. Tunç'a, 25 Eylül'deki duruşmada bu suçtan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası verildi.

Rüzgar Çetin'in geri bırakılan hükmü açıklandı

Karıştığı ölümlü trafik kazası ve yargılanmasıyla daha önce gündeme gelen Rüzgar Çetin'e, 2011'de bir bardaki kavga nedeniyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5 yıl içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 19 Nisan'da kaldırıldı.

Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan oyuncu Adnan Koç ile 2 kardeşi hakkında, toplam 90 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle 25 Nisan'da açılan, 5 sanığın yargılandığı dava ise İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta 2017 Aralık'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin 3 sanığın 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Tacı geri alınan güzellik kraliçesine beraat

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan maçın tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla 25 Nisan'da ifadeye çağrıldı.

Twitter'daki paylaşımında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği iddiasıyla tacı alınan güzellik kraliçesi Itır Esen'in, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3 Mayıs tarihli ilk duruşmasında savunma yapan Esen, "Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem, bu şekilde paylaşımda bulunmazdım." dedi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneğinin alınması için Süleymanoğlu'nun mezarı 4 Temmuz'da açıldı. Alınan rapor sonrası, Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi, Mori'nin, Naim Süleymaoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin karar verdi.

Çok konuşulan dava: Fatih Terim - TFF

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde sözleşmesini tek taraflı fesheden Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı tazminat davası, 2017'nin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne başlatılan icra takibine yapılan itiraz sonucu, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne açılan "itirazın iptali" davası 2018'de karara bağlandı.

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine hükmetti, hakkaniyet indirimi uyguladı. Bu karara, haziran ayında davanın her iki tarafı da farklı gerekçelerle itiraz etti ve dosya istinafa taşındı.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 28 Kasım'da, Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine ilişkin kararın kaldırılmasına ve takibin asıl alacak olan 5 milyon 180 bin lira üzerinden devamına hükmetti.

Ulusoy ve Karaca'ya "uyuşturucu" cezası

Geçen yılın en çok konuşulan davalarından biri de, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanması oldu.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl devam eden davanın sonunda 16 Mayıs'taki duruşmada verdiği kararla, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile menajer Selin Boronkay'a, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulamayan mahkeme heyeti, diğer 29 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Milletvekili seçilen eski oyuncu Barış Atay da Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Mayıs'ta gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Atay, ertesi gün serbest bırakıldı.

Rap şarkıcısı Ezhel'e çifte dava

Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile anlaşan futbolcu Bafetimbi Gomis'e "maymun" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle, "Twitter fenomeni" olarak bilinen Hakan Hepcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Mayıs'taki ilk duruşmada savunma yapan sanık Hepcan, "Dava konusu tweeti ben attım, amacım ırkçılık veya başka bir suç değildi. Tepkiler üzerine sildim. Özür dilerim." dedi.

"Ais Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan, hakkında açılan soruşturma nedeniyle 24 Mayıs'ta gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İpekçioğlu'nun, çok sayıda hayranının da izlediği Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 19 Haziran tarihli ilk duruşmasında, savunmasının alınmasının ardından suç işleme kastıyla hareket etmediği gerekçesiyle beraat ve tahliyesine hükmedildi.

Beraat kararı verilmesinden sonra Sercan İpekçioğlu hakkında yine, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan bu kez İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İpekçioğlu'nun ilk kez 6 Kasım'da hakim karşısına çıktığı ikinci davanın görülmesine devam ediliyor.

İrtegün, Biryol ve Boral'a FETÖ davası

Oyuncu Tolga Pancaroğlu, kız arkadaşı Eda Küçük'e yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez 30 Mayıs'ta hakim karşısına çıktı. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki sanıkla birlikte yargılanan Pancaroğlu, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemenin 20 Aralık tarihli duruşmasında, Tolga Pancaroğlu, kız arkadaşı Eda Küçük'e yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "hakaret" suçundan 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. Pancaroğlu'nun cezasının hükmünün açıklanması geri bırakılırken, diğer iki sanık beraat etti.

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un ölümüne ilişkin, figüranlık yapan O.A'nın, "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve İsmail Şengül hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada, tutuklu sanık Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi, dava 10 Ocak 2019'a ertelendi.

Otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaraladığı iddiasıyla yargılanan türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 28 Haziran tarihli duruşmada, 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 4 Temmuz'da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 25 Temmuz'da hazırlanan iddianamede Laçin'in, 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.



İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 13 Kasım tarihli ilk duruşmada hakim karşısına çıkan Laçin, "30 yıldır her an halkın önünde olan biriyim. 6-7 yıldır Twitter kullanıyorum, 5-6 bin mesajım var. Bugüne kadar bir kere bile değil kendi dinime hakaret etmek başka dine mensup insanlara karşı nezaketsiz bir sözüm bile olmamıştır." diye savunma yaptı.



Oyuncu Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 4" filminden payına düşen 25 milyon lirayı alamadığı gerekçesiyle davalık olduğu dağıtım şirketi firması sahibi Murat Akdilek'e, Twitter hesabından hakaret ettiği iddiasıyla, 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 2 Temmuz'da beraat etti.

Aziz Yıldırım'a "tehdit" suçundan dava

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda Işık Eyigüngör'ü tehdit ettikleri iddiasıyla, 10 Temmuz'da dava açıldı.



Altı aya kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım'ın ilk duruşması, Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesin'de 19 Aralık'ta gerçekleşti.



Bir televizyon kanalında yayımlanan programda "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda, "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla sunucular Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 8 yıl dörder aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 13 Temmuz'da başlandı.



Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunma yapan sanık Nihat Doğan, "Necati Şaşmaz insanların teveccüh duyduğu, filmleri de başarılı olan bir sanatçı arkadaşımızdır." diye konuştu.

Zuhal Olcay'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" cezası arttırıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 12 Temmuz'da, sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yerel mahkemece verilen 10 aylık hapis cezasını kaldırarak, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Olcay'ın cezasının ertelenmesine de karar verildi.



Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddiasıyla 18 kişi hakkında, 26 Temmuz'da, bin 300 yıla kadar rekor hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ağustos'ta yapılan ilk duruşmada, 9 tutuklu sanığın tahliyesine ve oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın tanıklığına başvurulmasına hükmedildi. 12 Ekim'deki duruşmada 2 tutuklu sanık daha tahliye edilirken, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya katılmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı verildi. Mahkemenin 9 Kasım tarihli duruşmasına katılan Düzyatan'ın, tanık olarak beyanı alındı.

Caner Erkin ve Reha Muhtar'ın velayet davaları

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, 6 Eylül'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cem Yılmaz hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Sunucu Çağla Şikel'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 13 Eylül'de başlandı.



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, oğlunun velayetinin eski eşi Asena Atalay'dan alınarak kendisine verilmesi için İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne açtığı davada, 14 Eylül'de çocuğu temsilen kayyum ataması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına karar verildi.



Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetini almak için eski eşi gazeteci Reha Muhtar'a İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde açtığı velayet davasında, 18 Eylül'de, çocukların anneyle geçirdiği zamanın arttırılmasına ve velayetin babada kalmasına karar verildi.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı sonrası "şüpheli" sıfatıyla 19 Eylül'de ifade verdi.

Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın ailesi, 19 Eylül'de yaptıkları açıklamayla Kemal Sunal filmlerinin telif haklarıyla ilgili davalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Yazılı açıklamaya göre, Sunal'ın, 1970'li ve 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerin yayın haklarıyla ilgili telif davalarının devam ettiği, haksızlığın giderilmesi için AYM'ye başvurulacağı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Mabel Matiz hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Başsavcılık, ifadesi alınan, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, 20 Eylül'de takipsizlik kararı verdi.

Girik'in takıntılı hayranının davası

Sanatçı Fatma Girik'e 1963 yılında beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki Mehmet Alsan'ın, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 25 Eylül'de başlandı.



İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Alsan, "Seni seviyorum ile başlayan mektubu Fatma Girik'e hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum, pişmanım." dedi.



Manken Deniz Akkaya'nın, eski menajeri Merih Yılmaz'ı tehdit ettiği iddiasıyla, 9 Ekim'de emniyette ifadesine başvuruldu.



Sanatçı Orhan Gencebay, bazı sosyal paylaşım sitelerinde hakkında yapılan yorumlarda hakarete uğradığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 12 Ekim'de suç duyurusunda bulundu. Eşi Sevim Emre ve avukatı Berrin Ayata ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gencebay, sosyal medyadaki hakaretlerin üzücü olduğunu, üzüldüğünü ve hiç ilgilenmek istemediğini ancak hakaretler bu kez çok şiddetli olduğu için adliyeye geldiklerini anlattı.

Arda Turan'a-Berkay kavgasıyla ilgili jet iddianame

Geçen yılın en çok konuşulan adli olaylarından biri de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında, Emirgan'daki bir barda yaşanan ve Şahin'in burnunun kırılmasıyla sonuçlandığı belirtilen kavga oldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan ile Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili 11 Ekim'de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Arda Turan, aynı gün avukatıyla birlikte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek ifade verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya ilişkin 15 Ekim'de iddianame hazırlandı ve kavgaya karışan iki kişi hakkında da hapis cezası talep edildi. İddianamede, müşteki şüpheli Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' ve ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi incelediği iddianameyi 17 Ekim'de kabul ederek, şüpheli-müşteki olan Turan ve Şahin'in, 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkmasını hükme bağladı.

Terim ailesine tazminat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna'nın yargılandığı İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın 11 Ekim Tarihli duruşmasında, davalının davacılar Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim'e beşer bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.



Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada ise 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütü üyeliğinden aranan Gürcistan asıllı basketbolcu Zaza Enden,İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Enden, çıkarıldığı mahkemece 18 Ekim'de tutuklandı.

Sıla'ın Ahmet Kural ile ilgili suç duyurusu çok konuşuldu

Geçen yılın çok konuşulan olaylarından biri de şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan ve adli boyuta taşınan kavgaydı.



Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. 1 Kasım'da avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gençoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

Adliye çıkışında konuşan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.



Avukat Epözdemir, 3 Kasım'da savcılığa sunduğu başka bir dilekçede, Kural'ın, "kasten yaralama" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.



Oyuncu Ahmet Kural, 5 Kasım'da soruşturma başlatan savcılığa gelerek ifade verdi. Kural, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

Kural'a 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı, soruşturma dosyasını 9 Kasım'da Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Savcılığa sunulan yeni deliller doğrultusunda dosya 4 Aralık'ta yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na ulaştırıldı.



Soruşturmasını tamamlayan savcılık, 19 Aralık'ta hazırladığı iddianamede, şüpheli Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



İddianameyi inceleyip kabul eden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 7 Mart 2019'da yapılmasını hükme bağladı.



Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olayla ilgili görüntüleri yaydıkları belirtilen biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına, 8 Kasım'da İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Kasım'da müşteki olarak ifade verdi.



Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Demet Şener'in tazminat talebi reddedildi

"Gelinim olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine karşı alenen hakaret ve kamu malına zarar verme" suçlarından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 Kasım'da iddianame hazırlandı.



İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Umaş, şubatta hakim karşısına çıkacak.



Eski manken Demet Şener'in, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay’la boşanmasına sebep olduğu iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 29 Kasım'da reddedildi.



Kadıköy'deki trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförü Bekir Serhut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 29 Kasım'da Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Alabora'ya yakalama kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından youtuber Enes Batur olarak bilinen Enes Batur Sungurtekin hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret" suçlarından yürütülen soruşturmada, 29 Kasım'da yetkisizlik kararı verildi, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medyada "Cicişler" olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler 28 Ekim'de gözaltına alındı. Beşiktaş Etiler'deki evlerinden alınan kardeşler, emniyette ifade verdi. Kan ve tükürük örnekleri alınan kardeşler, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.



Doğum sonrası şuur kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan spiker Kübra Eken'i darbederek felç geçirmesine neden olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4 Aralık tarihli duruşmada,"kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında, 5 Aralık'ta "kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği" öne sürülen Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talebini değerlendiren nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Ebru Gündeş'e "zorla getirilme" uyarısı

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ile yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Mahkeme 12 Aralık'taki duruşmada Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretinin son kez kabul edilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmaya hazır edilmemesi halinde ise hakkında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu.



Kadıköy metro istasyonu turnikesinde müzik aleti ve eşyalarını bırakma yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin müzisyen Gülşah Erol ile iki polis memuru hakkında 19 Aralık'ta dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Gülşah Erol'un "kamu görevlisini basit yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Müşteki şüpheli S.A'nın, 3 yıl 11 aydan 14 yıl 10 aya, müşteki şüpheli M.Ö'nün de 1 yıl 1 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İstanbul Anadolu 18. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soruşturma

Bir televizyon programında konuşan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.



Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Gezen ve Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığı" hatırlatılarak, soruşturma başlatılan iki şüphelinin başsavcılığa davet edildiği bildirildi.



Başsavcılıkça 24 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, "Müjdat Gezen'in, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan, Metin Akpınar'ın ise 'halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği, her iki şüpheli hakkında 'yurt dışına çıkışı yasaklanmak' ve 'haftada bir gün karakola imza vermek' suretiyle adli kontrol kararı uygulandığı" ifade edildi.

Hande Yener'e taciz davasında karar

Şarkıcı Hande Yener'e sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve Cihangir'deki evine zorla girmeye çalıştığı iddiasıyla İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Recep Güngör hakkında, 26 Aralık'taki son duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor doğrultusuna ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar çıktı.



Mahkeme, sanığın toplum açısından tehlikeliliği ortadan kalkana veya önemli ölçüde azalana kadar yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesine de hükmetti.



Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözler üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yürütülen modacı Nur Yerlitaş ile ilgili 27 Aralık'ta takipsizlik kararı verildi.



Soruşturma izni istenen Adalet Bakanlığı'ndan gelen cevapta Yerlitaş hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma izni verilmesine yer olmadığı" ifadesi kullanılması üzerine, başsavcılık takipsizlik kararı aldı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 26 Kasım'da Silivri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde tek celsede anlaşmalı şekilde boşandı.



Acun Ilıcalı, adliye çıkışında, "Her evlilikte boşanmalar olabilir. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için uğraştık, birkaç defa denedik olmadı. Bu duruma insani yönden bakmamız lazım. Sonuçta ikimiz için hayırlısı bu oldu. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olmasın. İddiaların hepsi çirkindir, severek evlendik, yürütemedik ve saygı ile ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Eski futbolculara FETÖ'den takipsizlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin haklarında soruşturma yürütülen eski futbolcular Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Ekim'de takipsizlik kararı verildi.



Takipsizlik kararında, şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadıkları, örgüte müzahir dernek, vakıf veya sendikalara üyeliklerinin bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadıkları, Bank Asya'da hesaplarının olmadığı aktarıldı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Mustafa Denizli davasında görevsizlik

Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin, boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin dava İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Sanık Heja Elçi'nin "tehdit ve basit yaralama" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen davanın ilk duruşmasında konuşan Denizli, eşinin ağabeyi tarafından 20 dakika boyunca darbedildiğini söyledi. Davanın 25 Aralık tarihli 4. duruşmasında mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Yılmaz Erdoğan boşandı

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan ile 2006'da evlendiği oyuncu Belçim Bilgin de geçen yılın son ayında boşandı.



İstanbul Adalar Aile Mahkemesi'nce boşanmalarına karar verilen çift adına açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık." ifadesini kullandı.



Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi Emina Jahovic de Beykoz Aile Mahkemesi'nde 7 Haziran'daki duruşmada, anlaşmalı olarak boşandı.

Tatlıses'e babalık davası

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İbrahim Tatlıses de avukatı aracılığıyla davayı kabul etti. Mahkeme, Dilan Çıtak'ın yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soy bağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya aldı.



Ayrıca Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de, "soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açan ve "Çıtak' olan soyadının 'Tatlıses' olarak değiştirilmesi" kararı aldıran Çıtak, Bakırköy 9. Aile Mahkemesi'ne de, "üvey babasının soy bağının reddi"ne yönelik dava açtı.



Mahkeme 22 Kasım'daki duruşmada Çıtak’ın üvey babasının nüfusundan düşmesine karar verdi.



Oyuncu Saruhan Hünel, eski sevgilisi Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 Aralık'ta verilen kararla beraat etti.