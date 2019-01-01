Kredi kullandırma yöntemiyle milyonluk vurgun

Antalya'da müşteri şikayeti üzerine banka müfettişlerinin yaptığı araştırmada yaklaşık 16 milyon liralık dolandırıcılık ortaya çıkarıldı.

ANTALYA - Gülsem Adam

Antalya'da, banka mudilerinin bilgileri dışında adlarına kredi çekip hesaplarındaki mevduatı başka hesaplara aktararak 16 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen biri banka çalışanı 9 sanık hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca aralarında banka çalışanı ve tarım şirketi muhasebecisinin de bulunduğu 5'i tutuklu 9 sanık hakkında "bankacılık kanununa aykırılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şikayetler üzerine müfettiş görevlendirildi

İddianamede, müşterilerin banka şubesindeki hesaplarından bilgileri dışında işlem gerçekleştirildiği şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

İncelemede, bankada müşteri ilişkileri yetkilisi olarak çalışan firari sanık O.T'nin, bir tarım firmasının muhasebecisi olan tutuklu sanık M.G'yle ortak hareket ettiğine işaret edildi. Bu iki sanığın hazırladıkları sahte evrak ve imza taklidiyle farklı tarihlerde 4 milyon 880 bin lira kredi kullandırma işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine vurgu yapıldı. Sanıkların şirket adına çekilen krediyi başka hesaplara aktardıkları, aynı hesaptan 300 bin lira da ayrıca para çekildiğinin saptandığı kaydedildi.

Sanık O.T'nin iki ayrı tarım şirketine daha yetkililerinin bilgisi dışında hileli işlemlerle 2 milyon 290 bin lira kredi kullandırma işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi. İddianamede, söz konusu kredi kullandırma ve havale talep evrakının dolandırıcılık olayına karışan şirketin muhasebecisince bankaya getirildiği ve paraların taklit imzayla tutuklu sanık M.A'nın hesabına aktarıldığı ileri sürüldü.

İddianamede, sanık O.T'nin müşteki İ.A'nın hesabından bilgisi dışında farklı tarihlerde 2 milyon 233 bin lira para çekerek yine M.A'ya ait şirketinin hesabına aktararak ayrıca "zimmet" suçunu da işlediği belirtildi.

O.T'nin, müşteki A.K'nin boş fişe imza atmasını sağlayarak hesabından 60 bin lira çekildiği de aktarılan iddianamede, sanıkları aynı yöntemle 3 şirket ve 3 kişinin hesaplarından 1 milyon 696 bin lira çektiği ve bu paranın da M.A'nın hesabına gönderildiği bilgisine yer verildi.

İddianamenin sonuç kısmında, sanık O.T.'nin değişik zamanlarda müştekilerin hesaplarından müştekilerin bilgisi dışında usulsüz kredi ve para çekme işlemi yaptığına gerekçesiyle bankacılık zimmeti suçu işlediği, sanıklardan M.A, H.Y, M.Y, Ö.Ö, M.G, Ş.Y, İ.K. ve müşteki şüpheli M.Ö'nün de bankacılık zimmeti suçuna iştirak ettiği ve bu kapsamda cezalandırılmaları talep edildi.

Yine sanıklardan M.G, Ş.Y, ve Ö.Ö'nün müştekilerin bilgisi dışında kredi ve para çekme talimat formlarını imzalayarak "özel belgede sahtecilik" suçundan, O.T'nin ise müştekilerin bilgisi dışında kredi ve para çekme işine ilişkin talimat formlarını imzalayan sanıklarla birlikte hareket ettiği, bu kapsamda da cezalandırılmaları istendi.