Sakarya'daki cinayetin faili alkollü çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi olayına ilişkin tutuklanan sanığın alkollü olduğu, verdiği ek ifadesinde maktulü "Kürt olduğu" gerekçesiyle öldürmediğini söylediği ortaya çıktı.

SAKARYA - EMRE AYVAZ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayına ilişkin tutuklanan sanığın 2,55 promil alkollü olduğu, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifadesinde maktulü "Kürt olduğu" gerekçesiyle öldürmediğini söylediği ortaya çıktı.

Sanık Hikmet Usta hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, R.E. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 5 sayfalık iddianamede, sanık Hikmet Usta hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, sanık R.E. için ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 16 Aralık'ta meydana gelen olayda sanık Hikmet Usta'nın Kadri ve Burhan Sakci'yi silahla ateş ederek yaraladığı, Kadri Sakci'nin hastanede yaşamını yitirdiği aktarılarak, "Olay yerini gören güvenlik kamerası tespit edilmiştir. Görüntü izleme tutanağında şüpheli Hikmet Usta'nın Kadri Sakci ve oğlu Burhan Sakci ile tartıştığı, tartışmanın devamında şüphelinin Kadri ve Burhan Sakci'ye silahıyla ateş ettiğinin görüldüğü anlaşılmıştır. Olay sırasında şüpheli Hikmet Usta'nın alınan adli raporuna göre 2,55 promil alkollü olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

"Şüpheli hakaret söylemlerine devam etti"

Sanık Hikmet Usta'nın olay günü kıraathanede alkolün etkisiyle Suriyeli vatandaşları kastederek hakaretlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli bulunduğu masadan kalkarak mağdur Burhan Sakci ve maktul Kadri Sakci'ye 'Siz Suriyeli misiniz?' şeklinde soru sorduğu, Kadri Sakci'nin de 'Hayır, biz Suriyeli değiliz' şeklinde cevap verdiği, bunun üzerine şüpheli Hikmet Usta'nın oturduğu masaya geri döndüğü, akabinde baba ve oğluna hakaret ettiği, Kadri Sakci'nin şüpheliye 'Utanmıyor musun yanımda çocuğum var, niçin küfür ediyorsun?' şeklinde sorduğu, bunun üzerine şüphelinin bulunduğu yerden kalkarak baba ve oğlunun yanına geldiği anlaşılmıştır. Bu sırada olay yerine R.E'nin de geldiği ve şüpheli ile maktul arasında yaşanan tartışma olayına şahit olduğu, R.E'nin, Burhan ve Kadri Sakci'ye şüpheli Hikmet Usta'nın sarhoş olduğunu, idare etmelerini, kusura bakmamalarını söylediği anlaşılmıştır."

R.E'nin sakinleştirme çabalarına rağmen sanık Hikmet Usta'nın hakaret söylemlerine devam ettiği aktarılan iddianamede, şöyle devam edildi:

"Tanık E.K'nin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, Kadri Sakci'nin, şüpheli Hikmet Usta'ya 'Amca, oğlum yanımda küfür etme ayıptır' dediği, şüphelinin hakaretlerine son vermemesi üzerine, Kadri Sakci'nin hakaret içerikli söz söylediği, bunun üzerine şüphelinin üzerinde bulunan ruhsatsız silahını çıkartarak Kadri ve oğlu Burhan Sakci'yi hedef alarak olay yerinde ele geçirilen boş kovan adedinden de anlaşılacağı üzere öldürme kastıyla 7 el ateş ettiği anlaşılmıştır."

Sanık Hikmet Usta'nın iddianamede yer alan ifadesinde, olay yerinden geçerken bir Suriyeli gördüğünü, küfürlü bir şekilde "Suriyelilerin burada ne işi var?" dediği bildirilerek, "Şüpheli, daha önceden tanımadığı olay yerinde bulunan maktul Kadri Sakci'nin ise kendisine 'Neden böyle konuşuyorsun?' dediğini, maktule 'Sen neden onları savunuyorsun?' dediğini, maktul ile aralarında tartışma çıktığını, maktulun kendisinin boğazını sıktığını, kendisinin ise yere 4-5 el ateş ettiğini, çıkan kurşunların maktul ve oğluna isabet ettiğini beyan etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Şüpheliler ile daha önceden husumetimiz yoktur"

Olayda yaralanan Burhan Sakci'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Burhan Sakci, birlikte eve gitmek amacıyla olayın yaşandığı yere babasının yanına gittiğini, daha önceden tanımadığı Hikmet Usta'nın bağıra çağıra kendilerine doğru geldiğini, kendilerine 'Siz Suriyeli misiniz?' diye sorduğunu, babasının ise 'Hayır, biz Suriyeli değiliz' şeklinde cevap verdiğini, Hikmet Usta'nın hakaretlerine devam ettiğini, babasının 'Utanmıyor musun, yanımda çocuğum var, niçin küfür ediyorsun' dediğini, o sırada R.E'nin geldiğini, Hikmet Usta'yı kastederek kendilerine 'Sarhoştur, aldırış etmeyin' şeklinde söylediğini, bu konuşmalar geçerken Hikmet Usta'nın silahına davranıp kendilerini vurduğunu, şüpheli M.U'yu olay yerinde görmediğini, şüpheliler ile daha önceden husumetlerinin bulunmadığını beyan etmiştir."

İddianamede, olay yerinde bulunan Kadri Sakci'nin arkadaşı E.K'nın, baba ve oğluyla kıraathane önünde karşılaştıkları sırada daha önceden tanımadığı şüphelinin yanlarına gelerek Suriyelilere yönelik hakaretlerde bulunduğunu, Kadri Sakci'nin Suriyeli olmadıklarını belirtmesine rağmen hakaretlerine devam ettiğini, o esnada R.E'nin geldiğini ve alkollü olan şüpheli Hikmet Usta adına kendilerinden özür dilediğini, uyarmasına rağmen şüphelinin hakaretlerine son vermemesi nedeniyle Kadri Sakci'nin hakaret içerikli söz söylediğini, bunun üzerine şüphelinin silahını çıkararak baba ve oğlunu vurduğunu, Kadri Sakci'nin şüpheliye karşı bir müdahalesinin bulunmadığını beyan ettiği aktarıldı.

İddianamede, ayrıca sanık Hikmet Usta'nın çocukları M.U. ve M.U. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suçluyu kayırma", şüphelinin eşi M.U. ve kızı N.U. hakkında ise "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, sanık Hikmet Usta'nın, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına, "Basından maktul Kadri Sakci'yi Kürt olduğu yönünde beyanı üzerine vurduğum şeklinde haberler duydum. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Kadri Sakci'yi Kürt diye vurmadım. Tartışmanın sebebini, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattım." şeklinde ek ifade verdiği öğrenildi.

Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta Hikmet Usta (51) ile Kadri Sakci ve oğlu Burhan Sakci arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet Usta, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadri Sakci, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen Hikmet Usta'nın eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hikmet Usta, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Öldürülen kişinin ağabeyi Fahrettin Sakci, yaptığı açıklamada, cinayetin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasına tepki göstererek, "Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Kimseyle düşmanlığımız yok." ifadelerini kullanmıştı.