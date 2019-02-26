Ünlü oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, tedavi gördüğü Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği'nin (BİROY) sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamaya göre, Aytaç Arman için yarın saat 12.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Sanatçı daha sonra 28 Şubat'ta Adana'da Kabasakal Mezarlığı Camisi'nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Oyuncu Ediz Hun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraber çalışma imkanı bulamadıklarını fakat Arman'ın vefatından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Arman'ın çok efendi bir insan olduğunu belirten Hun, "Çok takdir ettiğim biriydi. Ben 1963'te Ajda Pekkan'la birlikte 'Ses' mecmuasının yarışmasında seçilmiştim. 1971'de Aytaç Bey'in katıldığı yarışmada da jüri üyesiydim. Tarık Akan'la ikisi göz doldurmuştu. İkisi de çok güzel rollerde oynadı ama işte hayat, sürpriz yapıyor. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Oyuncu Hülya Koçyiğit de Arman'ın çok değerli biri olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Çok beyefendi bir kişiliği vardı. Sakin, mütevazı bir insandı. Ailesiyle gayet düzgün bir yaşamı vardı. Hep seçici oldu, hep iyi filmlerde oynamak istedi. Biz sadece bir filmde birlikte rol alabildik. Kurtuluş Savaşı'yla alakalı güzel bir filmdi. O yüzden hafızamda çok güzel yer etmiştir. Hasta olduğunu biliyordum, eşiyle telefonlaşıyorduk. Doktorlar ziyarete olumlu bakmadığı için haberlerini telefon aracılığıyla alabiliyorduk. Çok ağır bir kanserdi. Hepimizin, bütün sevenleri, Türk sineması için büyük bir kayıp. Allah cennetini nasip etsin."

Aytaç Arman'ın vefatı sinema dünyasını üzdü

Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını da üzdü.

Süleyman Turan, yaptığı açıklamada, Arman'ın çok usta bir oyuncu olduğunu söyledi.

Turan, "Gerek fiziksel özellikleri, gerek yaptığı işin bilincine varmış, onu çalışmış, en iyi şekilde sunmuş bir meslektaş, böyle bir insandı. Mesleki özellikleri bunlar ama insan olarak da mesleği dışında ciddi anlamda çok donanımlı, son derece saygılı, efendi ve müthiş bir adamdı. Birçok klişe laf edilebilir bununla ilgili. Daha doğrusu ettiğim her laf klişe olur ama hepsi doğru." dedi.

Aytaç Arman ile zaman zaman, Osman Seden'in yönettiği filmlerde rol aldığını hatırlatan Turan, "Çok güzel şeyler yaptık. Hatta bir tanesinde Yıldız Kenter de vardı. Çok hoştu. Çok güzel günler geçirdik. Kocaman projeler paylaştık. Kanser böyle bir şey. Kimin kapısını ne zaman çalacağı belli değil." ifadesini kullandı.

Oyuncu Yusuf Sezgin de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok değerli, iyi karakterli bir arkadaşımızdı. İyi oyuncuydu. Maalesef kaybettik. Çok duyguluyum. Ben iki ay evvel görüştüm. Gayet iyiydi. Tedavisi devam ediyordu. 'İyi olacağım', dedi. Allah taksiratını affetsin. Başımız sağ olsun."

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan Arman için yarın Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve oyuncu Engin Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arman'ın Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Yakın arkadaşımdı, iyi bir oyuncuydu. Aynı zamanda Film-San Vakfı'nın kurucuları arasındaydı ve beraber çalışıyorduk yönetimde. Yakınlarına baş sağlığı, kendisine rahmet diliyorum. İyi anılacak. Çok dürüst ve efendi bir insandı. Az konuşurdu. Oynadığı bütün rollerin de hakkını verirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Usta oyuncu Kadir İnanır da üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok değerli bir kardeşimizdi. Çok başarılıydı. Çok üzgünüm. Kaybını öğrendiğimiz andan itibaren duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çünkü o, o kadar saygın ve sevgili bir kardeşimizdi ki... Uzun zamandır hasta yatıyordu. Arkadaşlarıyla en son görüştüğümde gayet iyi olduğunu öğrendik ama maalesef kaybettik. Biz inançlı insanlarız. Sabır diliyorum herkese, yakınlarına. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm."

Oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Sevgili Aytaç Arman ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Sibel Can da Türk sinemasının bir büyük değerini kaybettiğini belirterek, "Sevdiğim, saydığım, kıymetli büyüğüm, güzel kalpli, değerli ustam, mekanın cennet olsun inşallah."



