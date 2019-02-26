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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçeleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Enes Duran  | 26.02.2019
Meteorolojiden kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

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