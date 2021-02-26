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Ulusal mobil uyarı sistemi kuruluyor

Afet, acil durum, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlendi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 26.02.2021
Ulusal mobil uyarı sistemi kuruluyor

Ankara

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yönetmelikle, afet, acil durum, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi düzenleniyor." ifadesini kullandı.

Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içinde ulaşılabileceğine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilecek. Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemi, afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek. Uyarılar için CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak."

İşletmeciler teknik altyapıyı 3 ay içinde kuracak

Piyasada bulunan uyumlaştırılabilir cihazlarla 3 ay içinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, 6 ay içinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılacak. Üretici, imalatçı veya ithalatçı piyasaya arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu olmayacak.

Yönetmelik gereklerini karşılamayan cihazlar, 3 ay sonra piyasaya arz edilemeyecek.

İşletmeciler teknik altyapıyı 3 ay içinde kuracak ve işletecek.​​​​​​​

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