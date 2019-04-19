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Türkiye

Uludağ'ın ziyaretçilerine baharda kar sürprizi

Uludağ'da kar kalınlığının 27 santimetreyi bulduğu Oteller Bölgesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.

Mustafa Bikeç,Nuri Aydın   | 19.04.2019
Uludağ'ın ziyaretçilerine baharda kar sürprizi AA/Mustafa Bikeç

Bursa

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Kayak sezonunun 31 Mart'ta sona erdiği Uludağ, bölgede hava sıcaklığının iyice düşmesinin ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 27 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.

Malezyalı Muhamad Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ın çok güzel manzarası olduğunu söyledi.

Uludağ'ın ziyaretçilerine baharda kar sürprizi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Kayak sezonunun 31 Mart'ta sona erdiği Uludağ, bölgede hava sıcaklığının iyice düşmesinin ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Bazı işletme sahipleri dükkan üzerinde biriken karları temizledi.

Bazen bu bölgeye kayak yapmak için geldiğini belirten Amir, "Gerçekten benzersiz bir yer çünkü aşağıda dağlarla çevrili çok güzel bir şehir, yukarısının da muhteşem bir manzarası var. Buraya şimdiye kadar dört ya da beşinci gelişim ve çok seviyorum." dedi.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

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