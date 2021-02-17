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Uludağ'da kayıp doktorun cesedine ulaşıldı

Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı. Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.

Elif Özlem Çelikler,Sergen Sezgin   | 17.02.2021
Uludağ'da kayıp doktorun cesedine ulaşıldı

Bursa

Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA ve JAK ekipleri, arabasının bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaştı.

Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki ormanlık bölgede doktorun cesedine ulaştı.

Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doktorun arabasında not bulunduğu ve intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıkmış, kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulunmuş ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatılmıştı.

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