İzmir'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne yan yattı.
İzmir
İzmir'in Konak, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka gibi ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizdeki dalga boyu yükseldi.
Konak 1'inci Kordon'da demirli bir tekne su alarak yan yattı.
Balçova'nın İnciraltı sahilindeki bazı balıkçı tekneleri de şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin çeşitli noktalarında çatı uçması gibi olaylara karşı önlem aldığı bildirildi.
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