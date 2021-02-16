Bakan Gül'den hukuk fakülteleri için başarı sıralamasını 100 bine yükselten YÖK'e teşekkür
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükselten Yükseköğretim Kuruluna teşekkür etti.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yargı Reformundaki temel hedeflerimizden biri hukuk eğitiminde kalitenin artması, nitelikli hukukçu yetişmesidir. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için bir adım olarak, hukuk fakültelerine girişte başarı sırasını 100 bine yükselten YÖK Başkanlığına teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.