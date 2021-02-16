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Bakan Gül'den hukuk fakülteleri için başarı sıralamasını 100 bine yükselten YÖK'e teşekkür

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükselten Yükseköğretim Kuruluna teşekkür etti.

Aybüke İnal Kamacı   | 16.02.2021
Bakan Gül'den hukuk fakülteleri için başarı sıralamasını 100 bine yükselten YÖK'e teşekkür

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yargı Reformundaki temel hedeflerimizden biri hukuk eğitiminde kalitenin artması, nitelikli hukukçu yetişmesidir. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için bir adım olarak, hukuk fakültelerine girişte başarı sırasını 100 bine yükselten YÖK Başkanlığına teşekkür ediyorum."

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