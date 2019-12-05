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Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağaralarda da aranıyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, Kestel ilçesi sınırları içindeki mağaralarda ve Göller Bölgesi'nde devam ediyor.

Uğur Ulu   | 05.12.2019
Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağaralarda da aranıyor Fotoğraf: Uğur Ulu / AA

Bursa

Uludağ'da kaybolan iki arkadaş mağaralarda da aranıyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, Kestel ilçesi sınırları içindeki mağaralarda ve Göller Bölgesi'nde devam ediyor. Ekipler, helikopterlerle Kestel ilçesi sınırları içindeki mağaralara ve Göller Bölgesi'ne sevk edildi. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, Kestel ilçesi sınırları içindeki mağaralarda ve Göller Bölgesi'nde devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneğinden (BAKUT) 259 kişilik ekiplerin katıldığı çalışmaların dördüncü gününde, sabah kar yağışının durmasının ardından çalışmalara hız verildi.

Hava koşullarının düne göre daha iyi olduğu bölgede, Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopter de yeniden devreye alındı.

Mert Alpaslan'ın, eşine fotoğraf göndererek Göller Bölgesi'ne gideceklerini belirtmesi üzerine çalışmalar ağırlıklı olarak bu alan ve çevresindeki uçurumlarda, kayalık ve sarp arazilerde yapılıyor.

Ayrıca, bölgeyi bilen, zor şartlara dayanıklı ve donanımlı ekipler hem Göller Bölgesi'ne hem de Kestel sınırları içindeki Alaçam mevkisine helikopterle indirilmelerinin ardından aramalara yeniden başladı. Arama çalışmalarında mağaralara da bakılıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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