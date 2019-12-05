Euro
6.40
Dolar
5.77
BIST 100
108,460.80
Altın
1,474.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yabancı uyruklu 7 DEAŞ üyesi Ankara'da gözaltına alındı

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da yakalandı.

Cankut Taşdan,Merve Yıldızalp   | 05.12.2019
Yabancı uyruklu 7 DEAŞ üyesi Ankara'da gözaltına alındı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 yabancı uyruklu zanlıdan 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Zanlılardan 5'inin Irak ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Yabancı uyruklu 7 DEAŞ üyesi Ankara'da gözaltına alındı

Yabancı uyruklu 7 DEAŞ üyesi Ankara'da gözaltına alındı

DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı