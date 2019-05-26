Ülke genelinde 'kumar' operasyonu
Türkiye genelinde düzenlenen tombala ve kumar makineleri uygulamasında 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi başkanlıklarının koordinesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.
7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane ve kıraathane ile bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi. Denetimlerde 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca idari işlem yapılan bin 646 kişiye para cezası uygulandı.
325 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapıldı. Bu dernekler ve kooperatiflere çeşitli para cezaları uygulanırken 77 iş yeri de kapatıldı.
Denetimlerde ayrıca 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 33 dolu fişek, 10 gram esrar, 22 tombala makinası, 20 kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 kumar makinası, 25 bin 560 lira ele geçirildi.
Gaziantep'teki "torbacı" operasyonu
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen edilen zanlılardan 4'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 400 gram eroin, 11 kilo 500 gram toz uyuşturucu, 21 bin uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ve 400 dolar ele geçirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.