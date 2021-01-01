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Mersin'de kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Selahattin Özbozkurt   | 01.01.2021
Mersin'de kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Mersin

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Bina önüne gözcü konulduğunu, kapılarının da içeriden kitlendiğini tespit eden ekipler, Tarsus Belediyesinden tahsis edilen iş makinesiyle duvarı kırarak binaya girdi.

Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, 2 projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynattığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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