Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi
Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla ülke genelinde 11-12 Temmuz'da eş zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 sürücü hakkında işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.