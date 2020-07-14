Euro
7.81
Dolar
6.87
BIST 100
117,608.25
Altın
1,800.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 23 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Aziz Aslan   | 14.07.2020
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 23 gözaltı Eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan

Diyarbakır

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı derneklerin bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan şüphelilerin kent ve bölgede gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA’dan Kudüs’te Kovid-19’la mücadeleye tıbbi ekipman desteği
Tecride dayanamayan Bolsonaro yeniden Kovid-19 testi yaptıracak
Kovid-19 vakalarında 4'üncü sıradaki Rusya normale dönmeye çalışıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı

Benzer haberler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 23 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 23 gözaltı

Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

15 Temmuz şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Diyarbakır annelerinden Sancar: Gel kızım artık bu hasretlik bitsin

Diyarbakır annelerinden Sancar: Gel kızım artık bu hasretlik bitsin
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır annelerinden Panay: Oğlumun bayramda yanımda olmasını istiyorum

Diyarbakır annelerinden Panay: Oğlumun bayramda yanımda olmasını istiyorum