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Türkiye

Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için tazminat ödeyecek

Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Ali Cevahir Aktürk,Filiz Kınık Öz   | 14.07.2020
Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için tazminat ödeyecek

İstanbul

Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

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