Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için tazminat ödeyecek
Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
İstanbul
Yeniden görülen "Man Adası" davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
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