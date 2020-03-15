Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kanuni" adını verdikleri üçüncü sondaj gemisinin bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya   | 15.03.2020
Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni" adını verdikleri üçüncü sondaj gemisinin bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirterek, "35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini hatırlattı.

"Kanuni" adı verilen geminin seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıktığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"18 günlük seyrinin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki kara sularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak
Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor
Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk
Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı
Bakan Kasapoğlu: Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantina amacıyla misafir edildi

Benzer haberler

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de