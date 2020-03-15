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Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Boztepe   | 15.03.2020
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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