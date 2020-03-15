Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.