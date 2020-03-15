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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
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MSB: İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay, Muhammed Boztepe   | 15.03.2020
MSB: İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Ankara

MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi. ( MSB - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."

Ayrıca, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kara devriyesinin olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


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