MSB: İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
Ayrıca, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kara devriyesinin olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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