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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

Muhammed Boztepe   | 23.07.2019
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.

Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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