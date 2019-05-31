'Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.
Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye'nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.