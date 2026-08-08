Dışişleri Bakanlığı, ASEAN'ın 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ASEAN’ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da 18-23 Temmuz'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edilmişti.