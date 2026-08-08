Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposu ile Karadeniz'de 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisini, yakıt deposunu ve 2 gemisini vurduk Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposu ile Karadeniz'de 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, gece Kiev kentinde seyir füzeleri için parçaların üretildiği "Kiev-111" askeri sanayi işletmesi ile "Kiev-3" yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi.

Karadeniz'de Odessa kentinin güneyinde ve doğusunda askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, saldırılarda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

Ukrayna kurumları, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece Kiev bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yer alan Brovari ilçesine yapılan saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus ordusunun gece başkente düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda 6 füze ile 151 SİHA'nın kullanıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 135 SİHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya: Moskova bir haftada yaklaşık 2 bin İHA'yla hedef alındı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son bir haftada Ukrayna'dan Moskova bölgesine 1984 insansız hava aracının (İHA) gönderildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ağustos saat 08.30’dan 8 Ağustos saat 08.30’a kadar Ukrayna'dan Moskova bölgesine doğru 1984 İHA’nın uçtuğunu belirtti.

İHA’ların büyük bölümünün hava savunma sistemlerince bölgeye uzak noktalarda etkisiz hale getirildiğini kaydeden Sobyanin, Moskova’ya yaklaşan 82 İHA’nın da imha edildiğini aktardı.

Rusya, Ukrayna limanları ile askeri yük taşıyan gemileri vurduğunu bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçlarıyla çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Odessa Limanı'nda haberleşme cihazları ve elektronik harp araçlarının bulunduğu askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi ile silah ve askeri malzemelerin bulunduğu bir deponun vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı bilgisi verildi.