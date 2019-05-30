'Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesi devam edecek'
MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
Pençe Harekatı
MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.
Doğu Akdeniz
Bildiride, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceği vurgulanarak oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.
Suriye ve İdlib
MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi. Bildiride ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı aynı şiddetle kınandı.
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