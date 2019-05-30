Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.87
BIST 100
90,011.62
Altın
1,288.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında konuşuyor
logo
Türkiye

Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ferhat Demircan   | 30.05.2019
Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

'2,5 yılda 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik'

'2,5 yılda 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik'

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti

Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programını izledi