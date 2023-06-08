MGK Bildirisi: Ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar aynı kararlılıkla atılacak
MGK Bildirisinde, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır." denildi.
Ankara
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı.
Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi." ifadesi kullanıldı.
Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği kaydedilen bildiride, "Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır." denildi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.