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MGK Bildirisi: Ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar aynı kararlılıkla atılacak

MGK Bildirisinde, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır." denildi.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
MGK Bildirisi: Ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar aynı kararlılıkla atılacak

Ankara

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği kaydedilen bildiride, "Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır." denildi.

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