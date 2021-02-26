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Türkiye

Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.02.2021
Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Şubat'ta Mali’nin Bandiagara bölgesinde yer alan jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Mopti bölgesinde yer alan Bandiagara askeri üssüne, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği, 8 askerin öldüğü ve 5 askerin yaralandığı bildirilmişti.


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