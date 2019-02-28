'Türkiye'den İran'a 2 milyon ton hayvan yemi taşımak istiyoruz'

İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Mali ve İktisadi İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Reza Hüseyni başkanlığındaki 18 kişilik heyet, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori'nin de eşlik ettiği heyet üyelerine Trabzon Limanı'nın kapasitesi ve yapılan yeni yatırımlara ilişkin bilgi sundu.

Vali Yardımcısı Reza Hüseyni, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini istediklerini belirterek, bu nedenle Trabzon'a yaptıkları ziyareti önemsediklerini vurguladı.

Hüseyni, yıllardır iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için gayret sarf ettiklerinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Ticari anlamda istediğimiz noktaya maalesef gelemedik. Ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek zorundayız. Bunun için de herkesten yani başka ülkelerden önce adım atmak durumundayız. Biz gerekli adımları atmazsak, başkaları erken davranıp bu adımları atacak. Mukaddes bir amacımızdır bunu yapmak. Bunun için de daha fazla çaba göstermeliyiz. Türkiye üzerinden yılda 2 milyon tona yakın hayvan yemini İran'a taşımak istiyoruz. Bunun için de Trabzon Limanı'nın, iktisadi bir yol olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz.

Tırların iki ülke arasında gidip gelirken yük taşımasını istediklerini aktaran Hüseyni, "Böylece taşımacılık maliyetini düşürebiliriz. Taşımacılıktaki maliyetleri düşürebilirsek, diğer limanlar yerine Trabzon Limanı kullanılabilir. Bu yolu aktive edersek bazı malları da buradan taşıyabiliriz." diye konuştu.

"İlk etapta 5 bin tonluk hayvan yemini Trabzon Limanı'ndan taşıyacağız"

Hüseyni, Trabzon Limanı'nın mevcut kapasitesinin gerçekleştirmek istedikleri taşımacılık için yeterli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yolu denemek için ilk etapta 5 bin tonluk hayvan yemini Trabzon Limanı'ndan taşıyacağız. Asıl amaç ise yılda 2 milyon ton hayvan yemini taşımak. Bunu sağlamak için İran tarafında ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse ortak taşımacılık şirketi de kurulabilir. Gelecek sene inşallah bu yolun kullanılmasının yıl dönümünü beraber kutlarız."

"16 yıldır hazırız"

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de tarihi İpek Yolu güzergahındaki Trabzon'un, Asya'nın Avrupa'ya açılan deniz kapısı olduğunu söyledi.

İran ile geçmişte yapılan ticarete ilişkin bilgi veren Ermiş, bunu yeniden canlandırmaya 16 yıldır hazır olduklarını vurguladı.

Ermiş, amaçlarının iki ülke halkının da kazanması olduğunu belirterek, "Trabzon-Tebriz, Trabzon-Urmiye 700 kilometrelik güzergah içerisinde tekerleri döndürürsek insanlar iş, aş kazanacaklar." diye konuştu.

Heyettekilere İranlı futbolcu Majid Hüseyni forması

Ermiş, iş insanı Hülya Ulusoy'un da bir bölümüne katıldığı toplantının ardından, heyet başkanı Reza Hüseyni ile heyetteki bir holdingin genel müdürü Majid Hüseyni'ye Trabzonspor'un oyuncusu İranlı milli futbolcu Majid Hüseyni'nin daha önce oynadığı maçlarda giydiği formalardan hediye etti.