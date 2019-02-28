Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.