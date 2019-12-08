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Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a başkent Yeni Delhi'de fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.12.2019
Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Delhi'deki yangında 43 kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Delhi'nin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında çıkan yangında yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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