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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Gomes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.

Elif Küçük   | 08.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Gomes'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Gomes ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

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